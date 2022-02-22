Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві та Дніпропетровській області.

В Україні за добу виявили 24 440 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 2 455 дітей та 665 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 1553 особи; зафіксовано 287 летальних випадків; одужали 33 238 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 96 972.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 4 758 773 особи;

одужало – 3 985 601особа;

летальних випадків – 104 932;

проведено ПЛР-тестувань – 19 430 200.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 4193;

Вінницька область – 490;

Волинська область – 835;

Дніпропетровська область – 2159;

Донецька область – 1366;

Житомирська область – 540;

Закарпатська область – 415;

Запорізька область – 1393;

Івано-Франківська область – 164;

Київська область – 1149;

Кіровоградська область – 488;

Луганська область – 518;

Львівська область – 821;

Миколаївська область – 1255;

Одеська область – 1664;

Полтавська область – 1490;

Рівненська область – 659;

Сумська область – 562;

Тернопільська область – 438;

Харківська область – 588;

Херсонська область – 765;

Хмельницька область – 533;

Черкаська область – 1105;

Чернівецька область – 276;

Чернігівська область – 574.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампаніяз вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня 2021 року в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову,третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.