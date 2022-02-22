В Україні за добу виявили 24 440 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 2 455 дітей та 665 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 1553 особи; зафіксовано 287 летальних випадків; одужали 33 238 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 96 972.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 4 758 773 особи;
- одужало – 3 985 601особа;
- летальних випадків – 104 932;
- проведено ПЛР-тестувань – 19 430 200.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 4193;
Вінницька область – 490;
Волинська область – 835;
Дніпропетровська область – 2159;
Донецька область – 1366;
Житомирська область – 540;
Закарпатська область – 415;
Запорізька область – 1393;
Івано-Франківська область – 164;
Київська область – 1149;
Кіровоградська область – 488;
Луганська область – 518;
Львівська область – 821;
Миколаївська область – 1255;
Одеська область – 1664;
Полтавська область – 1490;
Рівненська область – 659;
Сумська область – 562;
Тернопільська область – 438;
Харківська область – 588;
Херсонська область – 765;
Хмельницька область – 533;
Черкаська область – 1105;
Чернівецька область – 276;
Чернігівська область – 574.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
Кампаніяз вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.
З 14 грудня 2021 року в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову,третю дозу вакцини від коронавірусу.
Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.