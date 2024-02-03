Ті, хто не вакциновані або не повністю вакциновані, за певних обставин можуть наражати себе або свою дитину на небезпеку.

Вакцинація за Національним календарем щеплень сприяє міцному захисту дітей та дорослих від багатьох інфекцій. Ті, хто не вакциновані або не повністю вакциновані, за певних обставин можуть наражати себе або свою дитину на небезпеку. Про йдеться у роз'ясненні Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Там розповіли, в яких випадках потрібна екстрена вакцинація від тієї чи іншої інфекції.

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Правець. Отримані травми з порушенням цілісності шкіри та слизових оболонок, відмороження, опіки, проникаючі пошкодження шлунково-кишкового тракту, укуси тварин тощо можуть стати причинами, через які лікар буде рекомендувати вам екстрену імунопрофілактику правця. За умови, що ви або ваша дитина не є щепленими за календарем або якщо від останнього щеплення пройшло більше 5 років.

Отримані травми з порушенням цілісності шкіри та слизових оболонок, відмороження, опіки, проникаючі пошкодження шлунково-кишкового тракту, укуси тварин тощо можуть стати причинами, через які лікар буде рекомендувати вам екстрену імунопрофілактику правця. За умови, що ви або ваша дитина не є щепленими за календарем або якщо від останнього щеплення пройшло більше 5 років. Сказ. Обов’язковому екстреному щепленню підлягають люди, яких покусали дикі тварини або тварини з підозрою на сказ чи підтвердженим сказом. Навіть незначні подряпини та заслинення твариною є причиною звернутися до лікаря в найближчий травмпункт. Лікар визначить схему введення доз антирабічної вакцини.

Обов’язковому екстреному щепленню підлягають люди, яких покусали дикі тварини або тварини з підозрою на сказ чи підтвердженим сказом. Навіть незначні подряпини та заслинення твариною є причиною звернутися до лікаря в найближчий травмпункт. Лікар визначить схему введення доз антирабічної вакцини. Кір. Екстрена вакцинація може бути призначена дітям та дорослим, які не були щеплені або не хворіли на цю інфекцію, після контакту з хворою людиною.

При цьому у НСЗУ попереджають, що рекомендувати екстрену вакцинацію може виключно лікар під час огляду чи консультації, і радять у таких випадках не довіряти інформації з соцмереж, "адже лікар зважить на усі фактори, пов’язані із станом здоров’я та хронічними захворюваннями конкретного пацієнта".

"Якщо ви або ваша дитина не вакциновані від дифтерії, кору, гепатиту А чи В, вітряної віспи, то радимо після контакту із хворою людиною проконсультуватись із вашим сімейним лікарем щодо подальших дій. Важливо знати, які саме щеплення отримали ви та ваші близькі. Зберігайте при можливості карту профілактичних щеплень. Цікавтесь у медичному закладі, в якому робите щеплення, чи внесли там усю необхідну інформацію про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я", - радять в НСЗУ.

Вакцинація в Україні - останні новини

З осені від COVID-19 в Україні померли майже 600 людей, ситуація з бустерами катастрофічна. Як повідомили у Міністерства охорони здоров’я, за підсумками 2023 року друге за рахунком щеплення проти коронавірусу не отримали майже 815 тисяч українців, ще понад 12 мільйонів не отримали бустерне щеплення.

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