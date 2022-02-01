Дослідження показало, що зловживання енергетичними напоями здатне бути причиною раптової зупинки серця у здорових людей.

Серцевий напади зазвичай стаэться раптово, залишаючи дуже мало часу для допомоги, тому вчені попередили, що ризик такого випадку може підвищити всього одна порція енергетичного напою.

Фахівці заззначили, що один популярний напій збільшує ризик серцевого нападу у молодих і здорових людей, передає medikforum.

Так, дослідження показало, що зловживання енергетичними напоями здатне бути причиною раптової зупинки серця у здорових людей. За словами авторів дослідження, головна небезпека напою для серця - це висока концентрація кофеїну. Енергетики містять замаскований кофеїн у вигляді таких речовин, як гуарана, що отримується з рослини, ідентичного за дією кофеїну.

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Дослідники попередили, що гуарана містить вдвічі більше кофеїну, ніж кавові зерна, і при змішуванні з іншими активними речовинами, такими як женьшень і таурин, вона здатна "генерувати невизначені взаємодії".

"У молодих людей після вживання енергетичних напоїв поширені випадки незрозумілих зупинок серця", - цитує експертів Anatolian Journal of Cardiology.

В першу чергу, зазначили вони, раптові інфаркти поширені серед людей, що змішують енергетичні напої з алкоголем.

Вчені додають, що стимулюючі компоненти таких напоїв можуть провокувати появу аритмії, при якій серце втрачає нормальний ритм, б'ється занадто швидко, занадто повільно або нерегулярно. У важких випадках цей стан може викликати фатальні реакції і приводити до раптової зупинки серця.

Серцеві напади трапляються, коли потік крові до міокарда стає ускладненим.

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