На період дії воєнного стану дозволено використовувати електронні та паперові рецепти на "доступні ліки" та інсулін.

В умовах воєнного стану в Україні через повномасштабне вторгнення РФ є певні умови для отримання "Доступних ліків" за рецептом.

В інфографіці МОЗ подано інформацію про те, як:

отримати "доступні ліки" в умовах воєнного стану,

знайти аптеку з "доступними ліками",

отримати ліки проти розладів психіки і поведінки та епілепсії.

У МОЗ наголошують:

Е-рецепт: усі лікарі, які мають технічні можливості, продовжують їх виписувати, а пацієнти, навіть перебуваючи в іншому регіоні, отримують за ними ліки.

У разі відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я лікар випише паперовий рецепт. На період дії воєнного стану дозволено використовувати електронні та паперові рецепти на "доступні ліки" та інсулін.

Шукати аптеки, що відпускають "доступні ліки", можна за посиланням.

"Якщо ви змушені були переїхати в інше місце, то можете звернутися до будь-якого лікаря первинки й отримати медичну допомогу та, за потреби, — рецепт на необхідні ліки", - зазначили у відомстві.

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