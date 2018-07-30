Лікування хвороби Паркінсона стовбуровими клітинами вперше випробують на людях

Планується, що експеримент на людях по лікуванню хвороби Паркінсона почнеться 1 серпня.

Група вчених з Університету Кіото в Японії отримала дозвіл від влади й незабаром почне перше клінічне випробування з лікування хвороби Паркінсона за допомогою пересадки пацієнтам тканин, вирощених із індукованих стовбурових клітин (iPS-клітин).

Як повідомляє The Japan Times.

У клінічному дослідженні вчені планують пересадити пацієнтам у мозок клітинні iPS-клітини донорів, очікуючи, що трансплантовані клітини перетворяться в нейрони і вивільнять гормон допамін. Саме його нестача і вважається однією з головних причин виникнення хвороби Паркінсона.

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Проект дозволить вченим перевірити ефективність і безпеку лікування. Зокрема, вони будуть бачити, чи не будуть клітини iPS, які не зможуть повністю стати клітинами попередників нейронів, перетворюватися в пухлини.

Зазначається, що ризик виникнення пухлин у цьому випадку вищий, ніж при першій у світі трансплантації клітин, зроблених з клітин iPS, у 2014 році групою вчених Riken пацієнтам із хронічними захворюваннями очей.

Однак, раніше фахівці університету вже проводили подібні експерименти на мавпах. Після операцій стан тварин, уражених хворобою Паркінсона, значно покращився, і протягом двох років не було зафіксовано серйозних побічних ефектів, таких як виникнення пухлин.

Хвороба Паркінсона - це повільно прогресуюче хронічне неврологічне захворювання, що супроводжується, зокрема, тримтливим паралічем, м'язовою ригідністю, зниженням рухової активності, нестійкість при ходьбі.