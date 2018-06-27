Названо смертельну небезпеку каструль і сковорідок з антипригарним покриттям

Хімікати, які використовуються в сковорідках з антипригарним покриттям, потрапляють у питну воду і можуть викликати рак. Такого висновку дійшли американські дослідники.

Хімічні речовини, які містяться в сковорідках з антипригарним покриттям, проникають у питну воду, через що вони можуть провокувати рак.

За даними Агентства із захисту довкілля із Вашингтона, мікроскопічні частинки в хімікатах, що застосовуються для антипригарного кухонного посуду, непромокаючого одягу та деяких килимів, розщеплюються і тим самим проникають у харчовий ланцюжок, передає "МедикФорум".

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Попередні дослідження дійшли висновку про те, що ці хімічні речовини пов'язані з раком, підвищеним рівнем холестерину і зниженням функціонування імунної системи. Вчені виявили ці речовини у кожній третій упаковці для продуктів харчування. Виробники стверджують, що використовують хімікати для продовження терміну служби своїх виробів і для їхньої більшої безпеки.

Зазначається, що в антипригарних покриттях використовуються хімічні речовини, які збільшували ризик пухлин печінки, підшлункової залози і яєчок у лабораторних тварин. Вони також знижували їхню фертильність.

Серед інших ризиків впливу цих речовин на здоров'я відзначаються збільшення ваги, гормональні зміни, порушення у роботі щитовидної залози, дефіцит ваги дітей при народженні та запальні хвороби кишечника. Ці хімікати проникають в їжу при надмірному нагріванні посуду або після того, як її дряпають. Коли посуд, одяг або килими виявляються на сміттєвих звалищах, то хімікати можуть проникати в ґрунт, звідки вони потрапляють у воду і назад у харчовий ланцюжок.

Раніше дослідники зі США виявили новий тип раку передміхурової залози. Йдеться про метастазуючі пухлини зі зміненим геном CDK12.