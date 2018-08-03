Розвиток старечого слабоумства: учені попередили про наслідки повної відмови від алкоголю

Найкращі результати були у тих учасників дослідження, які вживали алкоголь у помірних кількостях.

Британські вчені виявили, що повна відмова від алкоголю, як і надмірне його споживання, збільшує шанси на розвиток старечого слабоумства (деменції).

Дослідниця Северин Сабія проаналізувала дані великої британської бази для відстеження споживання алкоголю у середньому віці та його впливу на шанси появи деменції у подальшому житті, пише видання Time.

Дані збиралися протягом 23 років, у дослідженні взяли участь 9 тисяч людей віком від 35 до 55 років.

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Як виявилося, підвищений ризик слабоумства спостерігався у тих людей, що страждали обома крайнощами - ті, хто пив більше 14 склянок вина на тиждень, і ті, хто зовсім відмовився від алкоголю.

Вчені наголосили, що вміст спирту у вині в різних країнах може варіюватися. У Великій Британії 14 склянок вина містять приблизно 112 г спирту.

Ризик розвитку слабоумства підвищувався на 40% у людей, які випивали понад 14 склянок алкоголю на тиждень. За кожні сім одиниць понад 14 склянок, які вони споживали, їхній ризик розвитку слабоумства збільшився на 17%.

Проте це не означає, що утримання від алкоголю обов'язково захистить від слабоумства. Ризик деменції у непитущих становив 74% порівняно з тими, хто пив помірно.

Сабія пояснила це тим, що алкоголь у помірній кількості позитивно впливає на серцево-судинну систему, покращує кровообіг, що своєю чергою покращує роботу мозку.