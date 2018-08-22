Пошуки діагнозу для себе в Google можуть бути корисними

Вчені встановили, що якщо налякані інтернетом пацієнти йдуть до лікаря, то вони зазвичай задають правильні запитання про свій стан і лікування.

Сьогодні коли люди підозрюють, що вони заразилися бактерією e.coli, сальмонелою або ж коли підозрюють у себе гострий фарингіт чи будь-яку іншу хворобу, вони часто звертаються до Google, щоб з’ясувати, скільки їм ще лишилося жити.

Саме тому, пошуковий запит «Мої симптоми…» дуже популярний в пошукових системах. Така онлайн-діагностика зазвичай приводить до неправильних результатів. Зрештою, біль в зубах не обов’язково вказує на розвиток раку у роті. Втім, як пише Newsweek, команда австралійських вчених виявила, що насправді пошуки в інтернеті можуть бути корисними.

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Начитавшись про свої симптоми на різних сайтах, пацієнти входять у кабінет лікаря краще поінформованими. У дослідженні взяли участь 400 пацієнтів швидкої допомоги двох австралійських лікарень. Як виявилося, третина з них шукали свої симптоми в інтернеті, перш ніж звернутися до медиків. При цьому, 49% зізналися, що консультуються у доктора Google регулярно.

Пацієнти пояснили, що інтернет-дослідження насправді допомогло їм порозумітися з лікарями-професіоналами.

«Зокрема, пацієнти повідомляли, що так вони могли ставити більш розумні питання, краще спілкуватися і порозумітися з постачальником медичних послуг», - йдеться в результатах дослідження.

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Також австралійські вчені встановили, що інтернет-пошуки не змушують людей сумніватися у справжніх професійних діагнозах лікарів. Втім, видання зауважує, що лише 30% інформації в інтернеті про різні симптоми насправді точні. Тому у всякому разі краще звертатися по допомогу до лікарів.