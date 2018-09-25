Створено препарат, що блокує ріст клітин поширеного виду раку

Поки ліки протестували тільки на мишах, наступний етап дослідження — випробування на людях.

Вчені з некомерційної лікарні Лос-Анджелеса Cedars-Sinai представили результати випробувань нового препарату Metavert, що бореться з раком підшлункової залози.

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Випробування на мишах показали, що Metavert зміг блокувати ріст і резистентність ракових клітин, що призвело до відновлення позитивного ефекту від хімічних препаратів. У середньому виживання збільшилося на 50%, передає Naked Science.

Автор дослідження Муад Еддеркауї розповів про майбутнє проекту: "Це неймовірний крок до того, щоб збільшити виживання серед пацієнтів з раком підшлункової залози. Наступні випробування пройдуть на людях. Якщо результати підтвердяться, то у нас з'являться ліки, що дозволяють продовжити життя пацієнтів з аденокарциномою, яка зараз дуже важко піддається лікуванню".

Рак підшлункової залози — один з найпоширеніших видів раку, що вражає з однаковою частотою як у чоловіків, так і жінок. Зараз він стоїть на 12-й сходинці у світі серед найбільш поширених різновидів раку.