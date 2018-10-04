Росіянок хочуть змусити народжувати раніше

Російський уряд має намір боротися зі збільшенням віку жінок при народженні первістка.

Уряд РФ стурбований тим, що жінки дедалі пізніше народжують першу дитину.

Про це йдеться у стратегічному документі, який був розглянутий і схвалений на засіданні російського уряду минулого тижня, передає Бі-бі-сі.

Документ називається "Про основні напрями діяльності уряду Російської Федерації на період до 2024 року", а влада позиціонує його як "дорожню карту" щодо виконання "травневого указу президента РФ Володимира Путіна.

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Уряд РФ має намір запобігти "тенденції збільшення віку матері при народженні первістка". Цей пункт, вказаний у документі як можливий додатковий захід, спрямований на стимулювання народжуваності.

Як випливає з документа, такі заходи можуть знадобитися для заломлення "негативної тенденції зниження народжуваності", яка спостерігається через те, що жінок репродуктивного віку стає дедалі менше. При цьому конкретні заходи щодо стимулювання народжуваності будуть залежати від того, скільки дітей у жінки вже є.

Відповідальною за заходи щодо стимулювання народжуваності у документі призначена "соціальний" віце-прем'єр Тетяна Голікова. Безпосередньо за реалізацію демографічних заходів в уряді відповідає Міністерство праці.

Прес-служба Мінпраці у відповідь на прохання "Бі-бі-сі" пояснити, які саме заходи для зниження віку народження першої дитини можуть бути запропоновані й скільки це може коштувати, надіслала фрагмент з нацпроекту "Демографія". У ньому йдеться, що до 2024 року планується проаналізувати ефективність щомісячних виплат у зв'язку з народженням першої дитини, материнського капіталу, субсидування ставки за іпотекою.

Раніше ЗМІ повідомляли, що багатодітним росіянам заборонять брати під опіку чи піклування вихованців дитячих будинків.