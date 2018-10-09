Названо нову причину чоловічої імпотенції

До появи імпотенції призводять мутації гена SIM1, зазначили вчені.

Від дисфункції сексуального характеру сьогодні страждає приблизно кожен другий чоловік від 40 до 70 років. Вчені зі США виявили ще один фактор імпотенції, який виявився пов'язаним з генетикою.

Так, дослідники вперше виявили ген, у зв'язку з яким у чоловіків розвивається імпотенція. Його відкриття, як зазначають експерти, дозволяє заявити, що сексуальна дисфункція у чоловіків частково має генетичну природу, повідомляє MedikForum.

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Зокрема, дослідники встановили, що до появи імпотенції призводять мутації гена SIM1. Це стало зрозуміло після генетичного тестування приблизно 37 тисяч чоловіків середнього та похилого віку. Досі не вдавалося знайти жодного свідчення того, що якісь ділянки ДНК можуть бути пов'язані з імпотенцією.

"У цілому вдалося виділити п'ять поодиноких мутацій, так або інакше пов'язаних з еректильною дисфункцією, тільки одна з яких виявилася статистично значущою. Ця помилка перебувала в сегменті так званої «сміттєвої» ДНК, що не кодує білки, але впливає на читання сусідніх генів", - розповіли вчені в публікації PNAS.

За їхніми словами, виявлена ними ділянка генетичного ланцюжка пов'язана не тільки з роботою статевих органів, але й зі схильністю до ожиріння. Тепер фахівці зайняті пошуком механізму, що дозволяє «відключати» ген, активізує фізіологічні механізми імпотенції. Це, в свою чергу, дозволить створити перші повноцінні ліки від імпотенції.