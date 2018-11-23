У мозку людей знайшли невідому раніше ділянку

За словами вчених, відкрита ними ділянка властива лише людському мозку.

Співробітники Науково-дослідного інституту Австралії відкрили у структурі людського мозку невідому раніше ділянку, розташовану поруч з ділянкою, де головний мозок з'єднується зі спинним.

Відкрита вченими раніше невідома ділянка в мозку отримав назву endorestiform nucleus. За словами фахівців, ця ділянка людського мозку пов'язана з обробкою сенсорної та рухової інформації від тіла. Сигнали цієї ділянки впливають на поставу, координацію і рухи, повідомляє MedikForum.

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Відкрити невідому досі структуру людського мозку вдалося завдяки тому, що вченими був апробований метод з використанням фарбувальних елементів, що полегшує розподіл груп нейронів у відповідності з їхніми функціями. Ця ділянка розташована всередині мозочкового стебла біля нижньої основи мозку, поруч з ділянкою, яка відповідає за роботу спинного мозку.

За словами вчених, відкрита ними ділянка властива лише людському мозку - у тварин і приматів такої структури не виявили. Імовірно, ця зона відрізняється від інших тим, що відповідальна за дрібну моторику, тому її ні в кого немає, крім людини.

Втім, для остаточних тверджень повинна бути отримана додаткова інформація, і вчені продовжать вивчати мозок людини за допомогою МРТ. Також вони мають намір більш пильно розглянути мозок шимпанзе,найближчих наших родичів у генетичному плані.

Раніше вчені Колумбійського університету (США) встановили, що "ліками" від старіння мозку може бути гормон остеокальцин.