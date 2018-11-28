Названо простий спосіб продовження життя

Зазначається, що антивіковий ефект від вправ на витривалість перевершує дію силових тренувань.

Вправи на витривалість продовжують життя, сприяючи збільшенню довжини теломер, які захищають ДНК від пошкодження.

Про це йдеться у дослідженні вчених Лейпцігського університету, передає EurekAlert.

В експерименті взяли участь 266 осіб, розділених на чотири групи. Всі вони не займалися раніше спортом.

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В одній з груп люди протягом 6 місяців займалися вправами на витривалість, в іншій - високоінтенсивними інтервальними тренуваннями, в третій - силовими вправами. В останній групі люди не змінили спосіб життя.

Вчені проаналізували довжину теломер на початку експерименту і через 2-7 днів після його закінчення.

У всіх випробовуваних, що робили вправи на витривалість, збільшилася довжина теломер, які захищають ДНК від ушкоджень під час реплікації хромосом, а також підвищилася активність теломерази, що відновлює теломери, наголосили вчені. А от силові тренування не мали ефекту.

Раніше вчені Сіднейського університету з'ясували, який раціон харчування сприяє продовженню життя.