Чому діти штовхаються в утробі матері: вчені розгадали таємницю

Дослідники знайшли пояснення одній з наймиліших подій, що відбуваються під час вагітності.

Стусани дитини, які відчуває вагітна жінка, можуть дозволити малюкові «створити карту» власного тіла й у підсумку допоможуть йому в дослідженнях довкілля.

Про це пишуть дослідники з Університетського коледжу та Госпіталю університетського коледжу Лондона в статті, опублікованій в журналі Scientific Reports, передає Naked Science.

Вчені виміряли мозкові хвилі у моменти, коли новонароджені діти смикають кінцівками під час фази швидкого сну. Вони виявили, що швидкі мозкові хвилі та їхня закономірність у новонароджених, відбуваються у відповідній півкулі.

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Наприклад, при русі правої руки дитини мозкові хвилі «загоряються» в лівій півкулі мозку, що обробляє дотики правої руки. У недоношених дітей, які в цьому віці, за ідеєю, повинні перебувати в утробі, ці мозкові хвилі найбільші.

Це відкриття припускає, що внутрішньоутробні поштовхи на пізніх стадіях вагітності — під час третього семестру — допомагають розвивати ділянки мозку, що відповідають за чутливість й те, як дитина починає усвідомлювати своє тіло. Швидкі мозкові хвилі, викликані рухом, зникають до того моменту, коли діти досягають віку декількох тижнів.

«Відомо, що спонтанний рух і подальша реакція від довкілля в ранній період розвитку необхідні для правильного картування мозку в тварин — наприклад, у щурів. Ми показали, що це може бути аналогічним й для людей», — пояснює доктор Лоренцо Фабріці.