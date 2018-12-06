Виявлено смертельну небезпеку кухонної солі

Як правило, причини, з яких необхідно слідкувати за споживанням солі, пов'язані зі здоров'ям серцево-судинної системи.

Вчені знайшли зв'язок між споживанням солі й ризиком інсульту та деменції.

"Посадивши" мишей на дієту з великою кількістю солі, дослідники виявили порушення когнітивних здібностей та ознаки порушення кровообігу, передає Naked Science, посилаючись на дослідження в журналі Nature Neuroscience.

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Всі результати дослідження вказують на те, що дієта з високим вмістом солі провокує імунну систему кишечника на формування сигналу, що впливає на кровоносні судини в ключових частинах мозку, а саме — на гіпокамп й кору мозку.

Зазначимо, що ці порушення були зафіксовані навіть при відсутності високого кров'яного тиску. Це означає, що навіть якщо нам вдасться впоратися з гіпертонією, яка виникає через дієти з високим вмістом натрію, підвищений ризик розвитку інсульту та деменції може зберігатися.

Раніше вчені з'ясували, що вживання великої кількості солі пов'язане зі значним збільшенням ризику розвитку розсіяного склерозу.