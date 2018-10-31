Виявлено нову смертельну небезпеку солі

При великій концентрації солі в клітинах відбувається активація сигнального шляху Wnt. Цей шлях призводить до порушення роботи регуляторних Т-клітин.

Вживання великої кількості солі пов'язане зі значним збільшенням ризику розвитку розсіяного склерозу.

Такого висновку дійшли вчені Єльського університету (США), повідомляється у прес-релізі MedicalXpress.

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Дослідники з'ясували, що при великій концентрації солі в клітинах відбувається активація сигнального шляху Wnt, одним з компонентів якого є білок β-катенин. Цей шлях призводить до порушення роботи регуляторних Т-клітин, які виробляють цитокіни - інтерферон-гама та інтерлейкін-10.

А дисбаланс у цитокінах, у свою чергу, призводить до запальних процесів, що вражають центральну нервову систему.

Розсіяний склероз — хронічне аутоімунне захворювання, при якому уражається мієлінова оболонка нервових волокон головного і спинного мозку. Ефективних методів лікування захворювання поки не існує.

Раніше американські вчені з'ясували, що регулярне вживання в їжу надмірної кількості солі провокує зміни імунної системи у кишечнику, які тягнуть за собою деградацію когнітивних функцій людини.