Названо тихого "вбивцю" сексу

Коли пацієнти із серцево-судинними захворюваннями починають проходити реабілітацію, у них поліпшується сексуальне життя.

Наявність серцево-судинних захворювань має масу побічних ефектів, у тому числі зниження сексуальної активності.

Таких висновків дійшли дослідники, стаття яких опублікована в Canadian Journal of Cardiology.

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Вчені з'ясували, що після лікування у кардіолога пацієнти знову виявляли інтерес до сексу, кількість та тривалість їхніх статевих актів збільшувалася.

Як пише iReactor, "сердечники" страждають від зниження сексуальної активності через фізичну слабкість, побічні ефекти лікарських засобів і психологічні труднощі.

Наголошується, що проблеми із серцем впливають на сексуальне здоров'я обох статей.

Раніше вчені з'ясували, що якісний секс - ідеальний засіб від стресу і депресії. Крім фізичного задоволення, під час такого контакту в організмі людини виділяється гормон щастя ендорфін.