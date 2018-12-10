Учені розповіли про позитивний вплив комп'ютерних ігор на мозок геймерів

Мозок фаната комп'ютерних ігор дозволяє йому швидше і краще сприймати нову інформацію, а також покращує координацію рухів.

Учені з Австралії і Китаю встановили, що мозок любителів пограти в комп'ютерні ігри має більше сірої речовини.

Також у любителів таких ігор відзначалося поліпшення когнітивного контролю і координації рухів рук і очей, пише "Новое время" з посиланням на Science Alert.

Команда, очолювана дослідниками з Університету електронної науки і технологій Китаю і Університету Маккуорі в Сіднеї зафіксувала відмінності в мізках гравців за допомогою МРТ.

Для того, щоб зафіксувати відмінності, фахівці провели функціональне сканування мозку 27 добровольців, які грають в такі розраховані на багато користувачів проекти, як DOTA2 і League of Legends. В результаті вдалося зафіксувати, що у гравців з досвідом більше сірої речовини в мозку, а також краще розвинені деякі відділи мозку.

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Сканування за допомогою МРТ показало відмінності в острівцевій корі головного мозку, яка, як вважається, пов'язана з "вищими" когнітивними функціями, які часто спостерігаються тільки у людей і приматів, таких як обробка мови, емпатія і співчуття.

Дослідники припускають, що, отримуючи звичку грати у відеоігри, можна активно збільшити обсяг сірої речовини і зв'язність між мережами в певних областях мозку.

"Порівнюючи експертів і любителів відеоігор, ми виявили, що експерти відеоігор поліпшили функціональні можливості з'єднання і обсяг сірої речовини в острівних субрегіонах мозку", - відзначають автори роботи.

Передбачається, що мозок фаната комп'ютерних ігор дозволяє йому швидше і краще сприймати нову інформацію, а також покращує координацію рухів. Теоретично це може виявитися корисним не тільки в самих комп'ютерних іграх, а й, наприклад, при водінні автомобіля.