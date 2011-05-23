Відновлення Японії після катастрофи коштуватиме 84 млрд дол

Відновлення Японії після землетрусу і руйнівного цунамі, які сталися у березні, може коштувати державі в суму від 10 до 15 трильйонів ієн (184 мільярди доларів), повідомило в неділю агентство Рейтер з посиланням на заяву міністра економіки Японії Каору ЙОСАНО.

За його словами, державі може знадобитися випуск облігацій для покриття витрат на відновлення країни, проте вона не має забувати про шляхи їх подальшого погашення.

"Я розумію тих, хто говорить про випуск облігацій для (відновлення після) землетрусу. Але ми не повинні необачно займати гроші, не думаючи про те, як виплатити їх назад. Якщо нам доведеться випускати облігації для відновлення (країни), ми маємо вирішити, через скільки років і як ми повернемо гроші", - заявив ЙОСАНО, виступаючи на японському телебаченні.

Прем`єр-міністр Японії Наото КАН наприкінці квітня заявляв про необхідність перегляду і нового старту економічних і соціальних заходів, які б враховували ті зміни, що внесли в життя країни наслідки руйнівного землетрусу 11 березня.

Накреслений курс передбачає серйозні зміни у розвитку економічного і соціального життя, спрямовані на швидке відновлення країни, а також докорінний перегляд стратегії країни в атомній енергетиці.

Конкретні напрями для здійснення накресленого плану буде прийнято у червні.

План передбачає соціальне і фінансове забезпечення у зв`язку з наслідками землетрусу, а також новий проект державної стратегії. Зокрема, передбачається, що в червні цього року буде затверджено напрями єдиної соціальної і податкової реформи, здійснення якої буде проведене протягом трьох наступних років. Реформа дозволить забезпечити фінансову підтримку заходам, спрямованим на відновлення країни, а також оздоровить її фінансову сферу.

Землетрус магнітудою 9,0 11 березня на північному сході Японії викликав цунамі заввишки понад десять метрів. Число жертв стихії перевищило 15 тисяч осіб.