У Росії набув чинності закон про кастрацію педофілів

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу Російської Федерації та окремих законодавчих актів Російської Федерації з метою посилення відповідальності за злочини сексуального характеру, скоєні стосовно неповнолітніх».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента Росії.

Зокрема, посилюється відповідальність за злочини проти статевої недоторканності неповнолітніх, які не досягли 14-річного віку, а також за залучення неповнолітніх до занять проституцією і обороту порнографічних матеріалів або предметів.

Встановлюється заборона на застосування умовного засудження і відстрочення відбування покарання стосовно осіб, які скоїли зазначені злочини.

Змінюються умови реалізації такими особами права на умовно-дострокове звільнення і заміну невідбутої частини покарання більш м`яким видом покарання. Разом з тим стосовно осіб, які раніше були судимі за злочини проти статевої недоторканності неповнолітнього і які знову здійснили такі діяння, посилюються заходи покарання, аж до довічного позбавлення волі.

Законом передбачено особливий порядок застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які скоїли злочини проти статевої недоторканності неповнолітнього, який не досяг 14-річного віку. Підставою для застосування таких заходів є рішення суду, що приймається з урахуванням висновку обов`язкової судово-психіатричної експертизи, який свідчить, що особа страждає розладом сексуальної переваги (педофілією), що не виключає осудності.

«Законом передбачається встановити добровільний порядок застосування комплексу заходів медичного характеру стосовно інших осіб, які скоїли злочини проти статевої свободи і статевої недоторканності особи. Такий комплекс заходів може включати можливість застосування профілактичних медикаментозних засобів, зокрема хімічної кастрації», - говориться в пояснювальній записці.

В цьому разі застосування заходів медичного характеру можливе за наявності клопотання або згоди особи на проведення огляду з метою діагностування розладу сексуальної переваги, а також на застосування комплексу заходів медичного характеру, що призначається комісією лікарів-психіатрів за наявності такого розладу.