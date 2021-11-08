Засновник Microsoft закликає до глобальних зусиль з підготовки до майбутніх пандемій.

Американський підприємець, громадський діяч і філантроп Білл Гейтс закликає людство зайнятися глобальними дослідженнями вартістю десятки мільярдів доларів, щоб підготувати світ до наступної пандемії, яка може бути набагато гіршою за COVID-19.

За словами мільярдера, жахлива кількість загиблих і економічні збитки внаслідок коронавірусу мають стимулювати фінансування проектів, спрямованих на поліпшення вакцин, лікування та діагностичних тестів, які знадобляться для ефективнішого стримування наступної пандемії, пише The Guardian.

В інтерв'ю колишньому секретарю охорони здоров'я Великобританії Джеремі Ханту Гейтс розповів, що бюджети досліджень і розробок повинні бути зосереджені на слабкостях, виявлених швидким поширенням COVID у всьому світі.

"У нас не було вакцин, що блокують передачу. У нас є вакцини, які допомагають здоров'ю, але вони лише трохи знижують передачу. Нам потрібен новий спосіб робити вакцини",- вважає співзасновник компанії Microsoft.

Читайте такожУ десятки разів гірше COVID-19: Білл Гейтс передбачив нову найнебезпечнішу пандеміюЕкспертна група з ефективності вакцин, що входить до британського урядового комітету SAGE (The Scientific Advisory Group for Emergencies), вважає, що захист від коронавірусу SARS-CoV-2 становить 65% після двох ін'єкцій AstraZeneca і 75% після двох доз Pfizer, причому обидва препарати забезпечують близько 95% захисту від госпіталізації. Однак з часом імунітет слабшає.

Гейтс також нарікає на відсутність ефективних методів лікування, додаючи, що, хоча стероїд дексаметазон і новий противірусний препарат молнупіравір здатні допомагати, така терапія недостатньо ефективна. Він також розкритикував ситуацію з діагностичним тестуванням, яке має допомогти знизити рівень смертності, але цього не відбувається.

Через п'ять років мільярдер сподівається написати книгу про те, як світ нарешті буде готовий до нових пандемій.

"На дослідження і розробки знадобляться десятки мільярдів і, ймовірно, близько мільярда на рік для цільової групи, що спеціалізується на пандеміях, на рівні ВООЗ", - зазначив Білл Гейтс.

Цільова група ВООЗ наглядатиме за пандемією і запускатиме те, що Гейтс назвав "мікробними іграми", де країни практикують відповідні заходи на події, які можуть спровокувати наступну кризу - такі як, наприклад, коли біотерористи поширять віспу в 10 аеропортах.

"Існують природні епідемії та епідемії, викликані біотероризмом, які можуть бути навіть гіршими, ніж те, що ми переживаємо сьогодні. І все ж досягнення медичної науки повинні дати нам інструменти, які, як ви знаєте, ми могли б значно поліпшити... Наступного року ці внески мають бути зроблені, зокрема, у глобальну робочу групу з пандемії", - сказав міллардер.

За словами Гейтса, для підготовки до наступної пандемії необхідно зробити дешеві вакцини, мати великі фабрики з їх виробництва і "викорінити" грип та застуду.

"Поряд з кліматичним посланням і триваючою боротьбою з хворобами бідних верств населення я буду багато говорити про готовність до пандемії. І я думаю, що це буде плідним, адже, як ви знаєте, ми втратили трильйони доларів і мільйони життів. І громадяни очікують, що їхні уряди не дозволять цьому повторитися знову", - зазначив співзасновник Microsoft.

Як повідомляв УНІАН, раніше Білл Гейтс спрогнозував, коли світ повернеться до нормального життя після пандемії.

Він також заявив, що "Фонд Білла і Мелінди Гейтс" пожертвує 315 мільйонів доларів, щоб допомогти дрібним фермерам вирощувати врожаї в умовах зміни клімату і створити відповідний насіннєвий фонд.

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Автор: Катерина Комолова