На нову мутацію припадає майже 10% всіх випадків коронавірусу в країні.

У Великобританії виявили новий штам коронавірусу AY.4.2, який може бути на 10-15% заразніше поширеного у світі штаму "Дельта".

Про це повідомляє Financial Times.

За словами директора Інституту генетики Лондонського університету Франсуа Баллу, AY.4.2 може бути найбільш заразним штамом COVID-19 з початку пандемії. При цьому він зазначає, що цей штам поширився тільки у Великій Британії.

За даними видання, на нову мутацію припадає майже 10% всіх випадків коронавірусу в країні. За словами Баллу, його можуть підвищити до "знаходиться під наглядом", після чого присвоїти назву у вигляді літери грецького алфавіту.

Вчений Інституту Уеллкома Сенгера в Кембриджі Джеффрі Барретт зазначив, що зростання виявлених випадків COVID-19 в країні пов'язаний не з новим штамом, а зі зневагою до заходів безпеки.

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18 жовтня у Великій Британії виявили понад 49 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, штам коронавірусу "Дельта", який набирає все більших обертів у світі, а також інші мутації COVID-19 викликали у медиків побоювання щодо більшої небезпеки для дітей. Проте нове дослідження з Британії, яке ще не пройшло рецензування, вже показало результат, що дає надію.

Автор: Денис Прядко