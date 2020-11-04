До кофеїну чутливі люди, схильні до тривожного розладу, і випитий напій може викликати у них напругу, схожу зі стресом.

Вживання кави може таїти в собі небезпеку для психіки деяких людей, оскільки у них цей напій провокує появу негативних симптомів психічних розладів.

Читайте такожВчені виявили небезпеку ранкової кави натщесерцеТакого висновку дійшли вчені американського університету психології. У їхньому дослідженні пояснюється небезпека кави для деяких людей, повідомляє medikforum з посиланням на Huffington Post. Фахівці відзначають, що сприйняття напою у всіх людей різне – є ті, хто споживає багато кофеїну, при цьому добре себе почуває і не має проблем зі сном. Але у деяких напій може викликати неприємні зміни в стані психіки.

«До кофеїну чутливі люди, схильні до тривожного розладу - випитий напій може викликати у них напругу, схожу зі стресом. Така особливість може бути пов'язана з генетичними відмінностями", - розповіла професор Лаура Джуліано.

Вона пояснила, що головний компонент кави здатний деактивувати мозкові рецептори, відповідальні за вироблення аденозину – речовини, що знижує енергетичний тонус, сприяє розслабленню і сонливості. Як наслідок, зростають рівні нервозності, тривоги, занепокоєння, емоційної збудженості.

"Подібні стимулюючі ефекти напою можуть викликати або загострювати вже наявні симптоми тривожного розладу у деяких людей", - зазначила Джуліано.

Експерт рекомендує вживати не більше 400 мг кави на добу.

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Автор: УНІАН