Близько трьох тижнів тому жінка виписалася з лікарні.

Мешканка Лондона Крістін Сміт вийшла з коми, коли її молодий чоловік Марк Сквайрс зробив їй пропозицію вийти за нього заміж.

Про це повідомляє Daily Mirror.

36-річна британка з коронавірусом потрапила в реанімацію в університетській лікарні Джеймса Кука в Мідлсбро. Коли здоров'я Сміт погіршилося і вона впала в кому, Марка попросили приїхати в лікарню.

Там він розмовляв зі своєю коханою, сподіваючись, що вона почує його голос, і в якийсь момент зробив їй пропозицію руки і серця. У цей момент жінка раптово прокинулася і відразу попросила лікарів зателефонувати матері, щоб розповісти їй про заручини. При цьому пацієнтка не пам'ятала ні дат, ні те, що з нею сталося.

Близько трьох тижнів тому жінка виписалася з лікарні. Тепер сім'я Сміт готується до весілля.

Читайте такожУ Британії дівчина не знала про свою вагітність і народила на парковці

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Денис Прядко