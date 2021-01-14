Вчені не рекомендують заправляти ліжко відразу після пробудження.

У багатьох людей ранок проходить за вже звичним сценарієм - після пробудження слід відразу заправити ліжко і відправитися приводити себе в порядок.

Читайте такожНазвано шість напоїв, які покращують сонОднак вчені не рекомендують заправляти ліжко відразу після пробудження. Вони стверджують, що ліжко повинне "охолонути" і провітриться. Ще деякий час постільні приналежності залишаються теплими і вологими, а це ідеальне середовище для розмноження небезпечних бактерій. Особливу небезпеку вони можуть становити для людей з шкірними захворюваннями і алергією, передає medikforum.

Фахівці радять заправляти ліжко в найостаннішу чергу, а також відкривати вікна в спальні після пробудження, щоб провітрити кімнату і ліжко.

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Автор: УНІАН