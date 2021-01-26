Злегка задрімали після обіду? Нічого страшно, як відзначають китайські науковці, це навіть корисно.

Часто буває так, що вдень тебе дуже сильно тягне у м’якеньке ліжечко. Хтось піддається цій спокусі, а деякі протистоять їй з останніх сил, і ось хто робить правильно.

Китайські науковці дослідили сон 2214 здорових людей у віці від 60 років. Одні з піддослідних регулярно лягали спати після обіду, а інші відмовлялися від денного відпочинку, пише ПМ.

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Експерти слідкували за їхнім станом здоров’я, звертаючи увагу на відмінності когнітивних здібностей учасників експерименту. Виявилося, що короткий денний сон справді приносить користь організму.

За даними спеціалістів, подібний відпочинок здатен позитивно впливати на здатність людей швидко говорити, запам'ятовувати, а також на їхню орієнтацію в просторі. Крім того, денний сон покращує емоційний стан людини.

Зауважимо, що низка лікарів рекомендують засинати не пізніше 15:00 і всього лише на годинку, аби організм встиг відпочити, але при цьому ти не почуватимешся вичавленим лимоном.

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Автор: УНІАН