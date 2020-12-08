У штаті Андхра-Падеш в Індії госпіталізовано майже 500 осіб з новою невідомою хворобою. Всього зафіксовано понад 800 випадків виявлення цього захворювання. Один хворий чоловік загинув, проте більшість пацієнтів швидко одужали. Райони Індії зі спалахами невідомої хвороби знаходяться в "психологічній кризі", а влада намагається впоратися з панікою і надати допомогу всім постраждалим.
Які симптоми нової хвороби
Всі пацієнти з невідомим захворюванням звернулися до лікарні зі схожими симптомами:
- ознаки епілепсії;
- головний біль і запаморочення;
- блювота;
- болі в спині;
- непритомність.
Більшість хворих добре переносили хворобу і були виписані з лікарень. Постраждали люди з усіх вікових груп.
Чи пов'язана хвороба з коронавірусом
Схоже, що нова хвороба ніяк не пов'язана з коронавірусом. ПЛР-тести всіх пацієнтів на коронавірус були негативними.
Причина захворювання
Індійські лікарі не мають назви для нової хвороби і ще не виявили збудник хвороби. На експертизу вже направлені зразки води, продуктів харчування та крові пацієнтів.
За основною версією експертів, причиною захворювання може бути отруєння токсичними речовинами - хлорорганічними пестицидами від комарів. Влада припускає, що небезпечні сполуки могли потрапити воду. Масове зараження також могло статися через забруднення повітря або продуктів харчування.
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