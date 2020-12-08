На сьогоднішній день кількість постраждалих від невідомої хвороби перевищила 800 осіб.

Невідоме захворювання в місті Елуру на півдні Індії не пов'язане з COVID-19.

Читайте такожВ Індії масово госпіталізують людей з невідомою хворобою-ЗМІПро це повідомив інспектор округу Західний Годаварі в штаті Андхра-Прадеш Долла Джоші Рой. Попередньо причиною стало отруєння. Кількість постраждалих перевищила 800 осіб.

"Ми провели тести на коронавірус і отримали негативні результати. Так що ми знаємо, що це не він",— сказав Долла Джоші Рой, передає kommersant з посиланням на The Guardian.

Невідома хвороба в Індії: деталі

З 5 грудня зареєстровано 848 випадків захворювання. Одна людина померла. Постраждалі скаржилися на запаморочення, головний біль, епілепсію. Влада стверджує, що хвороба не передається від людини до людини. За даними Times of India, причиною могли стати токсичні хлорорганічні сполуки і засоби від комарів.

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Автор: УНІАН