В одному зі штатів Індії госпіталізовані вже понад 450 осіб, уражених невідомою хворобою.

Читайте такожСпалах невідомої хвороби в Індії не пов'язаний з коронавірусомЯк повідомляє The Guardian, невідома хвороба вразила людей у штаті Андхра-Прадеш.

Зазначається, що протягом вихідних сотні людей в місті Елуру знепритомніли чи відчули напади судом та нудоту й були госпіталізовані. Крім того, у 45-річного чоловіка, якого доправили до лікарні з аналогічними симптомами, стався серцевий напад, і він помер.

За словами місцевих посадовців, в лікарню було доправлено 455 осіб, 200 з яких згодом відпустили додому.

Для розслідування до штату прибули фахівці Всеіндійського інституту медичних наук. Зокрема, вони розглядають та планують дослідити версії про можливе забруднення води чи їжі або отруєння повітря, адже деякі з пацієнтів також скаржилися на пекучий біль в очах.

Зазначається, що штат Андхра-Прадеш - один із тих, який найбільше постраждав від COVID-19.

Невідома хвороба в Індії: деталі

З 5 грудня зареєстровано 848 випадків захворювання. Одна людина померла. Постраждалі скаржилися на запаморочення, головний біль, епілепсію. Влада стверджує, що хвороба не передається від людини до людини. За даними Times of India, причиною могли стати токсичні хлорорганічні сполуки і засоби від комарів.

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Автор: Антоніна Доломанжи