Саме в цей період пацієнтів не слід щадити, а будь-яка фізіотерапія буде найбільш ефективною.

Дослідження показало, що мозок людини має невелике вікно часу, протягом якого він може відновлюватися після інсульту. Воно становить всього два тижні після порушення мозкового кровообігу.

Читайте такожВООЗ назвала головні причини смертності в світі за останні 20 роківВчені з Університету Південної Австралії довели, що протягом двох тижнів після інсульту мозок пацієнта володіє унікальним вікном можливостей, протягом якого він може відновлюватися і перебудовуватися. А значить, хворі здатні в значній мірі відновити здоров'я. Але якщо цей процес з якихось причин сповільнюється, то в подальшому здатність мозку до самовідновлення знижується, свідчать результати дослідження опубліковані в журналі Neurorehabilitation and Neural Repair, передає medikforum.

Ця наукова робота проводилася в Лондоні та Аделаїді, а вчені стежили за лікуванням 60 пацієнтів з інсультами протягом року після епізоду гострого мозкового порушення кровообігу. Доведено, що явище у вигляді вікна можливостей для самовідновлення мозку після інсульту спостерігається не тільки у тварин, що наука підтвердила раніше, але і у людини. Вчені сканували мозок тих, хто пережив інсульт протягом 12 місяців.

У перші дні після ішемічного інсульту, викликаного закупоркою артерій в мозку, цей орган мав найвищу здатність змінювати свої нервові зв'язки, через що його пластичність збільшувалася. Саме в цей період пацієнтів не слід щадити, а будь-яка фізіотерапія буде найбільш ефективною. Якщо ж запізнитися з її початком, то людина може необоротно позбутися якихось стійких здібностей.

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Автор: УНІАН