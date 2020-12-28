На карантин загалом повинні були піти 420 британських туристів, які прибули в Фербір.

Сотні британців, які збиралися провести відпустку у швейцарському курортному містечку Фербір, таємно покинули свої готелі після розпорядження влади про карантин.

Читайте такожБільшість росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною - опитуванняПро це пише DW з посиланням на інформаційне агентство dpa.

Через новий штам коронавірусу влада країни вирішила, що всі туристи, які прибули з Великої Британії та Південної Африки в період з 14 грудня, повинні провести під карантином десять днів.

На карантин загалом повинні були піти 420 британських туристів, які прибули в Фербір. 50 осіб з-поміж тих, кому було наказано самоізолюватися, залишили Швейцарію відразу після отримання повідомлення про ізоляцію. З решти 370 туристів до 27 грудня в Фербірі залишилося менш як 12 осіб. Багато гостей залишили свої готелі вночі.

"Співробітники помітили відсутність гостей в їхніх номерах завдяки тому, що залишені біля дверей таці зі сніданком залишилися недоторканими", - розповів офіційний представник муніципалітету Багнес Жан-Марк Сандоз.

За його словами, муніципалітети в Швейцарії не отримали ніякої підтримки в реалізації карантинних вимог.

"Родини з малими дітьми виявилися замкненими на 20 квадратних метрах. Це було нестерпно", - підкреслив Сандоз.

Коронавірус у Швейцарії

У понеділок Швейцарія ввела заборону на в'їзд для туристів з Великої Британії та Південної Африки. Польоти в обидві країни були припинені.

У країні підтвердили перші випадки захворювання пацієнтів новим штамом коронавірусу.

Новий штам був ідентифікований в трьох випадках. Два пацієнти проживають у Великій Британії та здали позитивний результат на Covid у Швейцарії за останні кілька днів. Новини про третього пацієнта з'явилися в суботу.

Новий штам коронавірусу з Британії

У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу, і в зв'язку з цим у Лондоні і на південному сході Англії запровадили жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Багато країн припинили з Великою Британією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів і Австралії, де вже зафіксовано випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

25 грудня керівник Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге повідомив, що новий штам коронавірусу вже виявлено у восьми країнах Європи.

Вчені з Великої Британії прогнозують, що новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/0, на 56% заразніший, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.

Влада Японії з понеділка, 28 грудня, запроваджує заборону на в'їзд з усіх країн, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу. Заборона діятиме до кінця січня.

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Автор: УНІАН