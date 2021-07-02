Препарат гарантує захист від вірусу не менш як на 8 місяців.

Компанія Johnson&Johnson стверджує, що її вакцина ефективна від «індійського» штаму коронавірусу.

Про це йдеться на сайті виробника.

Препарат гарантує захист не менш як на 8 місяців. Науковці спостерігали, що ставалося з кров’ю 8 вакцинованих добровольців протягом встановленого періоду і дійшли висновку, що антитіла і клітини імунної системи здатні нейтралізувати вірус.

Друге дослідження з участю 20 пацієнтів Медичного центру в Бостоні підтвердило здогади вчених.

Читайте такожУ світі зробили понад три мільярди щеплень від коронавірусу – BloombergЗа результатами третього етапу клінічних випробувань, вчені встановили, що ефективність вакцини від найбільш заразливих штамів коронавірусу складає 85%, при цьому вона захищає від можливої госпіталізації та смерті.

Раніше про ефективність від «Дельта»-штаму заявили також Pfizer та Moderna. Одна доза препаратів захищає організм на 80% і до 90% - після двох доз незалежно від віку.

Pfizer поки єдина вакцина, якою дозволили щеплювати дітей віком від 12 років.

Ефективність Johnson&Johnson підтвердив й європейський регулятор. У повідомленні EMA йдеться, що всі схвалені у ЄС COVID-препарати здатні запобігти інфікуванню «індійським» штамом.

Один з найнебезпечніших з відомих в даний час штамів коронавірусу "Дельта" вже зафіксували в Україні.

Перший відомий зразок цього варіанту коронавірусу SARS-CoV - 2-лінія B. 1.617.2 - вперше виявили в Індії восени 2020 року.

У НАН України очікують, що до кінця літа штам "Дельта" домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення та велику міграцію з РФ може поширитися швидкими темпами і призвести до більш тяжких наслідків, ніж у західних країнах.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська