Лікарі кажуть, що досі не мали справу з таким впливом коронавірусу на організм дітей, хлопчик досі не одужав.

Немовля у штаті Небраска постраждало від набряку мозку після того, як заразилося коронавірусом. Чотиримісячний Каллен, його батьки і двоє братів захворіли на COVID-19 в середині листопада.

Невдовзі після того, як тести підтвердили наявність інфекції всієї сім'ї, у Каллена з'явилися симптоми набряку мозку. Про це, як пише Newsweek, повідомила мати хлопчика Гілларі Віттон на сайті GoFundMe, через який вона збирає пожертви на лікування сина.

Читайте такожNature: Імунна система дітей швидко вбиває COVID-19 через "недосвідченість"Вона додала, що за кілька годин м'яке тім'я на голові Каллена почало "помітно випирати". Крім того, на його обличчі й тілі батьки помітили висип, який "то з’являвся, то зникав". Малюк перестав їсти.

"Він був дуже стривожений і очевидно страждав від дискомфорту", - сказала мати хлопчика.

Зрештою, хлопчика екстрено відвезли повітряним транспортом в Дитячу лікарню Денвера. Лікарі встановили, що набряк його мозку почався через коронавірус. І це перший подібний випадок, який зафіксували в денверській лікарні. Гілларі Віттон сказала, що сім'я не знає, як малюка будуть лікувати чи скільки часу знадобиться для його одужання. Батьки повинні вимірювати окружність його голови кожні дві години, щоб перевірити, чи набряк не погіршився. Якщо це станеться, тоді Каллена знову повітряним транспортом евакуюють для термінового лікування в Денвері.

Читайте такожПідтримка близьких у важкій ситуації має величезний ефект - вченіВіттон сказала, що сім'я видихнула з полегшенням, коли через три тижні після початку хвороби до малюка повернувся апетит. Але набряк мозку досі не пройшов.

"Нас попередили, що це може бути довгий процес. І потенційно Каллен може зіштовхнутися з наслідками на все життя. Але ми зберігаємо оптимізм і сподіваємося на його повне одужання", - сказала мати хлопчика.

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Переклад: Лесь Димань