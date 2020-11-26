Станом на 26 листопада у світі на COVID-19 захворіли вже понад 60,7 млн людей.

Новий антирекорд пандемії COVID-19 у світі: за минулу добу від коронавірусу померли 12 тисяч осіб.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 26 листопада.

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Станом на ранок 26 листопада у світі виявлено вже 60 млн 741 тис. 119 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє Worldometer.

Зафіксовано 1 млн 427 тис. 119 летальний випадок, одужали 42 млн 045 тис. 476 осіб.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби зареєстровано в США (12 млн 777 тис. 754), Індії (9 млн 266 тис. 705), Бразилії (6 млн 166 тис. 606), Франції (2 млн 221 тис. 874), Росії (2 млн 144 тис. 229), Іспанії (1 млн 605 тис. 066), Великій Британії (1 млн 560 тис. 872).

Україна в цьому світовому антирейтингу залишається на 17 місці. Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 26 листопада в Україні встановлено новий антирекорд - 15331 новий випадок за добу, померли 225 осіб.

У Європі через запровадження карантинів захворюваність значно впала. Зокрема, у Франції цифри зменшилися від 50 до десяти тисяч на добу. Там вже оголосили про дуже поступове зняття обмежень.

Німеччина свій м'який карантин, який наразі без закриття магазинів та шкіл, подовжила до 20 грудня. Влада запланувала послаблення обмежень і на Різдво. Так, за святковим столом та довкола ялинки вдома зможуть збиратися до десяти людей.

"Ми змогли припинити лавиноподібне зростання кількості хворих. І ситуація справді вирівнялася. Втім, це тільки проміжний успіх, яким ми не можемо задовольнитися. Треба його закріпити", - наголошує німецька канцлерка Ангела Меркель.

Слід зауважити, що у Європі обговорюють закриття на святковий період гірськолижних курортів. Це, втім, ще не вирішили.

Як повідомлялося, в Європі вже активно готуються до вакцинації проти коронавірусу. Євросоюз забронював 200 мільйонів доз із опцією на подальші 100 мільйонів. Усі країни ЄС отримають вакцину одночасно - пропорційно кількості населення. В Європі вакцина має стати доступною наприкінці цього року або найпізніше на початку наступного року.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автори: Вікторія Гордієнко, Тамара Отовська