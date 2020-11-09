За словами обраного президента США, напередодні ввечері його радники з питань охорони здоров'я повідомили йому "відмінну новину".

Обраний президент США Джо Байден привітав розробників вакцини проти COVID-19 - компанії Pfizer і BioNTech.

Як повідомляє Радіо Свобода, сьогодні він виступив із заявою з приводу новини про результати випробування вакцини проти COVID-19.

За словами Байдена, напередодні ввечері його радники з питань охорони здоров'я повідомили йому "відмінну новину".

У заяві, опублікованій в Твіттері канцелярією обраного президента, зокрема йдеться: "Вітаю чудових співробітниць і співробітників, які допомагали досягненню цього прориву і дали нам такий привід для надії".

Як відомо, розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

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Про це йдеться в спільному прес-релізі розробників препарату, повідомляє DW.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Вакцина проти коронавірусу

Вакцина проти коронавірусу не за горами, адже перші проміжні результати у масштабних випробуваннях показують, що продукт Pfizer та BioNTech на 90% ефективний, заявляє виробник препарату.

Єврокомісія підпише з німецькою компанією BioNTech і її американським партнером Pfizer угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу.

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Автор: Тамара Отовська