Вакцина проти COVID-19, розроблена BioNTech і Pfizer, довела свою ефективність у запобіганні інфекції на 90%.

Єврокомісія підпише з німецькою компанією BioNTech і її американським партнером Pfizer угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу.

Читайте такожВООЗ: пандемія коронавірусу в світі вийшла за рамки надзвичайної ситуаціїПро це написала у своєму Twitter глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Вона зазначила, що "європейська наука працює". "А поки давайте захищати один одного", - сказала вона.

Вакцина проти COVID-19, розроблена BioNTech і Pfizer, довела свою ефективність у запобіганні інфекції на 90%. Згідно зі звітом, експерти не виявили серйозних побоювань з приводу безпеки, пов'язаних з вакциною. Вартість акцій Pfizer і BioNTech перед початком торгів у США підскочила на 9% і 16% відповідно, передає kommersant.

Вакцина від коронавірусу

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Автор: УНІАН