Станом на ранок 17 листопада загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією в світі впритул наблизилася до 55 мільйонів.
Про це свідчать дані карти поширення вірусу при університеті імені Джона Гопкінса.
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Так, з початку пандемії зафіксовано 54992571 лабораторно підтверджені випадки захворювання COVID-19. З них 1326768 особа померла, а 35296725-одужали.
У трійку найбільш уражених пандемією коронавірусу країн входять США (11202109 випадків), Індія (8845127) і Бразилія (5876464).
Очолюють сумну статистику смертності США - там зареєстровано 247175 померлих від COVID-19. На другому місці знаходиться Бразилія (166014), на третьому – Індія (130070).
Нагадаємо, станом на вчорашній ранок, 16 листопада, у світі було зафіксовано 54369609 випадків коронавірусу. Таким чином, кількість нових хворих за добу зросла на 622962 осіб.
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