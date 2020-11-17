Загальна кількість випадків коронавірусу в світі з початку пандемії наблизилася до 55 мільйонів.

Станом на ранок 17 листопада загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією в світі впритул наблизилася до 55 мільйонів.

Про це свідчать дані карти поширення вірусу при університеті імені Джона Гопкінса.

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Так, з початку пандемії зафіксовано 54992571 лабораторно підтверджені випадки захворювання COVID-19. З них 1326768 особа померла, а 35296725-одужали.

У трійку найбільш уражених пандемією коронавірусу країн входять США (11202109 випадків), Індія (8845127) і Бразилія (5876464).

Очолюють сумну статистику смертності США - там зареєстровано 247175 померлих від COVID-19. На другому місці знаходиться Бразилія (166014), на третьому – Індія (130070).

Нагадаємо, станом на вчорашній ранок, 16 листопада, у світі було зафіксовано 54369609 випадків коронавірусу. Таким чином, кількість нових хворих за добу зросла на 622962 осіб.

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Автор: Олександр Топчій