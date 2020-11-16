З початку пандемії коронавірусу понад 1,3 мільйона людей померли від недуги.

Станом на ранок 16 листопада загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією у світі перевищило 54,3 мільйона.

Про це свідчать дані карти поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса.

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Так, з початку пандемії зафіксовано 54369609 лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19. З них 1317131 людина померла, а 34954629 - одужали.

До трійки найбільш уражених пандемією коронавірусу країн входять США (11036937 випадків), Індія (8845127) і Бразилія (5863093).

Очолюють сумну статистику смертності США - там зареєстровано 246210 померлих від COVID-19. На другому місці перебуває Бразилія (165798), на третьому – Індія (130070).

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: УНІАН