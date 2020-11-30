Стооднорічна мешканка Італії Марія Орсінгер тричі перенесла коронавірус, проте у всіх випадках хвороба протікала в легкій формі.
Читайте такожКоронавірус у світі: кількість підтверджених випадків COVID-19 наблизилася до 63 мільйонівПерший раз у Марії, яка проживає в будинку престарілих в місті Арденно в північноіталійській області Ломбардія, COVID-19 виявили в лютому, передає РИА Новости з посиланням на газету La Provincia di Sondrio.
"Маму госпіталізували, але вже тоді лікар сказала мені, що з усіх літніх пацієнтів ніхто так легко не переносив це захворювання. У неї фактично не було температури і дихала вона самостійно", – розповіла одна з дочок довгожительки Карла.
Другий раз жінка перехворіла коронавірусом у вересні, коли на Апенніни прийшла друга хвиля. Цього разу у неї була невелика температура, але в цілому хвороба також протікала легко. Орсінгер тоді провела в лікарні 18 днів.
Як повідомила виданню одна з дочок довгожительки Інес, минулого тижня їхня мати знову отримала позитивний тест на коронавірус.
"Цього разу вона виявилася єдиною інфікованою (в будинку престарілих – ред.). Але у неї взагалі немає ніяких симптомів, відчувається вона добре, навіть не втратила апетиту", – повідомила Інес.
У лікарні Орсінгер прозвали "бабусею Марією". Медики розповіли, що це маленька і тендітна жінка з залізним характером, яка ніколи ні на що не скаржиться.
Марія Орсінгер народилася в селянській родині 21 липня 1919 року. Під час Другої світової війни вона вийшла заміж і пізніше народила шістьох дітей, а також усиновила двох дітей чоловіка від першого шлюбу. Протягом життя "бабуся Марія" відрізнялася відмінним здоров'ям. За словами дітей, найкращими ліками вона завжди вважала працю. Єдине, що доставляє їй неприємності в останні роки, це глухота.
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