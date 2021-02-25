Розробники стверджують, що такий засіб на 99,9 % захищає від зараження.

Французькі вчені створили маску, яка знищує коронавірус. Вона складається з чотирьох шарів – один з них має антибактеріальні та антивірусні властивості.

Читайте такожВчений заявив, що на СOVID-19 захворіють не всі Розробники стверджують, що такий засіб на 99,9% захищає від заражень. Маска одноразова і її не рекомендують носити понад 4 години. Випускатимуть їх у вигляді хірургічної маски або респіратора, в залежності від цього коливатиметься і ціна - від 44 центів до півтора євро.

Перші маски, кажуть виробники, найближчим часом вже надійдуть у продаж.

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Автор: УНІАН