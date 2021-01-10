Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, зачепила мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

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Коронавірус у світі: статистика

Станом на ранок 10 січня в усьому світі підтвердилися 89 млн 654 тис. випадків зараження коронавірусом. 1,9 млн випадків виявилися смертельними.

Про це свідчать дані карти поширення вірусу Університету Джона Хопкінса.

Лідери за кількістю заражень:

США - 22,1 млн осіб;

Індія - 10,4 млн осіб;

Бразилія - 8 млн осіб;

Росія - 3,3 млн осіб;

Великобританія - 3 млн осіб.

Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ

Сьогодні, 10 січня, на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіли 5011 людей. Серед них 113 дітей та 164 медпрацівники. Також за добу госпіталізовані 2100 осіб; летальних випадків – 99; одужали – 5292 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 1 115 026 осіб; одужало – 791 598 осіб; летальних випадків – 19 767.

Коронавірус у Києві: статистика

У Києві за добу виявили 404 хворих на коронавірус. 10 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 2077 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в Києві на сьогодні вже 117 217.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини

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Автор: Ірина Погоріла