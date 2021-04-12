Через зміну клімату та збільшення населення на Землі можливі нові пандемії.

Держави повинні змінити ставлення до медиків та системи охорони здоров'я, оскільки може прийти нова пандемія, яка буде ще небезпечнішою ніж пандемія коронавірусу.

Читайте такожNew York Times: Після року життя з COVID-19 ніхто досі не знає, як запобігти новій пандеміїПро це в інтерв'ю виданню gordonua.com розповів медичний директор Першого медцентру Тель-Авіва Юрій Раньков. За його словами, люди повинні звикнути до носіння масок та соціальної дистанції, оскільки COVID-19 може бути не останнім вірусом, з яким стикнеться суспільство.

"Це не останній вірус, який кинув нам виклик. Це не остання пандемія. І наступна може бути значно важчою. Може прийти вірус суттєво отруйніший, ніж коронавірус. Епідеміологи прогнозують нам такий сценарій через зміну клімату і збільшення популяції людей", – заявив Раньков.

Він також додав, що суспільство повинно відповідальніше ставитись до стану свого здоров'я, а держави мають створити кращі умови для роботи медиків.

"Як я чув, на просторі колишнього СРСР престиж медичної професії дуже впав. На мою думку, або суспільство й уряди цих країн змінять ставлення до лікарів і охорони здоров'я, або почнуть відбуватися сумні ексцеси. Недостатній рівень підготовки медиків та недофінансування галузі призведуть до вкрай небажаних наслідків", - підкресли він.

За словами фахівцуя, дуже пощастило, що вірус не настільки отруйний, що швидко вдалося створити вакцину, що весь світ об'єднався в пошуках виходу. "Але цього все ще недостатньо. Якщо ми не засвоїмо уроків і не будемо розвивати національні системи охорони здоров'я, міжнародне медичне співробітництво, попереду на нас чекають великі труднощі", – сказав Раньков.

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Автор: Ірина Погоріла