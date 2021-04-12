Держави повинні змінити ставлення до медиків та системи охорони здоров'я, оскільки може прийти нова пандемія, яка буде ще небезпечнішою ніж пандемія коронавірусу.
Читайте такожNew York Times: Після року життя з COVID-19 ніхто досі не знає, як запобігти новій пандеміїПро це в інтерв'ю виданню gordonua.com розповів медичний директор Першого медцентру Тель-Авіва Юрій Раньков. За його словами, люди повинні звикнути до носіння масок та соціальної дистанції, оскільки COVID-19 може бути не останнім вірусом, з яким стикнеться суспільство.
"Це не останній вірус, який кинув нам виклик. Це не остання пандемія. І наступна може бути значно важчою. Може прийти вірус суттєво отруйніший, ніж коронавірус. Епідеміологи прогнозують нам такий сценарій через зміну клімату і збільшення популяції людей", – заявив Раньков.
Він також додав, що суспільство повинно відповідальніше ставитись до стану свого здоров'я, а держави мають створити кращі умови для роботи медиків.
"Як я чув, на просторі колишнього СРСР престиж медичної професії дуже впав. На мою думку, або суспільство й уряди цих країн змінять ставлення до лікарів і охорони здоров'я, або почнуть відбуватися сумні ексцеси. Недостатній рівень підготовки медиків та недофінансування галузі призведуть до вкрай небажаних наслідків", - підкресли він.
За словами фахівцуя, дуже пощастило, що вірус не настільки отруйний, що швидко вдалося створити вакцину, що весь світ об'єднався в пошуках виходу. "Але цього все ще недостатньо. Якщо ми не засвоїмо уроків і не будемо розвивати національні системи охорони здоров'я, міжнародне медичне співробітництво, попереду на нас чекають великі труднощі", – сказав Раньков.
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