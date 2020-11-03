У глобальному зрізі світ знаходиться на критичному етапі пандемії, особливо Північна півкуля.

Світ в даний час переживає критичний етап пандемії коронавірусу.

Читайте такожКількість інфікувань коронавірусом у світі наближається до 47 мільйонів (карта)Про це заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Меліта Вуйнович. За її словами, в найближчі кілька місяців ситуація буде важкою.

«У глобальному зрізі ми знаходимося на критичному етапі пандемії, особливо в Північній півкулі. Наступні кілька місяців будуть дуже важкими, і деякі країни перебувають у важкому становищі. Захворюваність на COVID-19 продовжує прискорюватися, в той час як кількість нових випадків смерті останнім часом залишалася відносно стабільною», - сказала Вуйнович ТАСС.

Вона зазначила, що в квітні-червні число заражень почало знижуватися через суворий карантин, проте «вірус нікуди не дівся» і, коли жорсткі обмеження знімають, захворюваність зростає. ВООЗ закликає всі країни вжити заходів, щоб запобігти новим смертям, а також підтримувати сили охорони здоров'я.

Вуйнович вважає, що розслабленість, втрата пильності і відсутність дезінфекції кожен раз будуть приводити до нових спалахів коронавірусу.

За її словами, розвиток пандемії визначається вжитими заходами і поведінкою кожної людини. "Вірус залишається і живе серед нас. Як тільки ми в силу різних причин розслабляємося, забуваємо про дотримання базових правил, таких як дезінфекція рук, респіраторний етикет, носіння маски, вірус знову набирає свою силу, - пояснила Вуйнович. - Ми всі втомилися від вірусу і обмежень, але він не втомився".

Коронавірус у світі

У світі зареєстровано понад 46,8 млн випадків зараження коронавірусом, померло понад 1,2 млн, одужали 31,3 млн осіб. Перші три рядки за поширенням хвороби займають США, Індія і Бразилія.

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Автор: УНІАН