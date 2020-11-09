Планується, що нові обмеження будуть введені на 30 днів. Комендантська година діятиме з 20:00 до 5:00.

Влада Угорщини планує закрити школи, університети і ресторани і ввести розширену нічну комендантську годину для того, щоб скоротити число заражень коронавірусом.

Читайте такожУгорщина запроваджує стан комендантського обмеженняПро це повідомив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан на фейсбук-сторінці. Він зазначив, що якщо на найближчому засіданні, яке має відбутися у вівторок, парламент затвердить надзвичайні повноваження уряду, то нові обмеження будуть введені на 30 днів. Планується, що комендантська година діятиме з 20:00 до 5:00, передає 112.ua.

Вищі навчальні заклади та середні школи переходять на дистанційне навчання. А ясла, дитячі садки та початкові школи залишаться відкритими для дітей до 14 років. Також персонал лікарень, вчителі в школах, вихователі дитячих садків і ясел повинні щотижня проходити тестування на коронавірус.

Всі збори будуть заборонені. Спортивні матчі проходитимуть без глядачів. Весільні церемонії можуть відвідувати тільки свідки, батьки, брати і сестри наречених. На похоронах можуть бути присутні 50 осіб. Ресторани закриваються і працюють тільки навинос. Готелі мають право приймати тільки тих, хто приїхав, наприклад, у ділове відрядження. А ось туристів поселяти забороняється. Магазини та перукарні працюватимуть до 19:00.

Орбан додав, що в разі необхідності обмеження можуть бути продовжені. Обмеження, у разі згоди парламенту, набудуть чинності з 0:00 середи.

Коронавірус в Угорщині

В Угорщині з початку пандемії коронавірусу заразилися понад 115 000 осіб, майже 2500 померли. Зараз в країні госпіталізовано 6061 пацієнт. З них на штучній вентиляції легенів знаходиться 415 осіб. За останню добу в Угорщині зареєстрували 5162 нових випадки зараження.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН