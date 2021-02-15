За порушення вимоги самоізоляції в карантинних готелях загрожує штраф до 10 тис. фунтів стерлінгів. А за приховування інформації про відвідування країни з «червоного списку» може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років.

Сьогодні в Англії з 4 години ранку за місцевим часом почала працювати мережа карантинних готелів, призначених для десятиденного перебування тих, хто прибуває в країну з держав з неблагополучною ситуацією по COVID-19, країн, що входять в так званий червоний список.

Читайте такожСотні британців втекли з карантину на гірськолижному курорті у ШвейцаріїЯк повідомляє BBC, готелі вже прийняли перші групи постояльців сьогодні вранці. Прибулим доведеться прожити весь термін карантину в суворій ізоляції.

Як повідомляє британський уряд, заявку на участь у програмі забезпечення карантинної ізоляції для прибуваючих в країну подали на даний момент 16 готелів, які надали майже 5 тис. номерів для заселення. У списку, складеному і оновлюваному урядом на регулярній основі, зараз 33 країни, включаючи Португалію, Бразилію, Південну Африку, ОАЕ.

На даний момент ті, хто бронює карантинний готель, повинні прибувати до Великобританії тільки через один з п'яти аеропортів: Хітроу, Гатвік, Лондон-Сіті, Бірмінгем і Фарнборо. Щоб відокремити прибуваючихь з країн "червоного списку" ще на етапі проходження контролю в аеропорту, пасажирів відповідних рейсів направляють по окремому коридору, вони окремо отримують багаж і потім спеціальними автобусами доставляються в готелі, передає kommersant.

Перебування в готелях є платним - за десять днів потрібно заплатити 1750 фунтів стерлінгів за одного дорослого, 650 фунтів стерлінгів за одну дитину у віці старше 12 років і 325 фунтів стерлінгів за дитину у віці від п'яти до 12 років. Причому бронювати і оплачувати готель потрібно заздалегідь. Зазначена сума покриває витрати на перебування в готелі, трансфер до готелю і тестування на COVID-19. Тести бронюються також заздалегідь і здати їх необхідно на другий і восьмий дні самоізоляції. За відмову від здачі тесту накладається штраф у розмірі 2 тис. фунтів стерлінгів. За порушення вимоги самоізоляції в карантинних готелях загрожує штраф від 5 тис. до 10 тис. фунтів стерлінгів. За приховування інформації про відвідування країни з «червоного списку» може загрожувати позбавлення волі на строк до десяти років.

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Автор: УНІАН