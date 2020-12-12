Лідерами за кількістю випадків інфікування залишаються США, Індія, Бразилія, Росія, Франція.

За останні шість тижнів смертність від коронавірусу у світі зросла на 60%.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Найбільше летальних випадків зареєстровано у Європі та США.

Читайте такожЕксперти в США рекомендували схвалити вакцину Pfizer і BioNTech

«Сезон свят – це час, щоб розслабитися і відсвяткувати, проте ми не повинні послаблювати пильність. Святкування може дуже швидко перетворитися на траур, якщо ми не вживатимемо необхідних заходів безпеки», – йдеться у тексті звіту.

ВООЗ рекомендує мешканцям «червоних» зон інфікування утриматися від святкувань, щоб захистити себе та інших. Фахівці наголошують, що це може стати «найкращим подарунком».

Коронавірус у світі: останні дані

Згідно з даними мапи поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса, з початку пандемії у світі, станом на 7:30 12 грудня, інфікувалися вже 71 081 574 людини. При цьому 45 349 922 одужали, а 1 594 777 померли.

Лідерами за кількістю випадків інфікування залишаються США (15 842 789), Індія (9 826 775), Бразилія (6 836 775), Росія (2 574 319), Франція (2 405 210).

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська