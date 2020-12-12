За останні шість тижнів смертність від коронавірусу у світі зросла на 60%.
Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Найбільше летальних випадків зареєстровано у Європі та США.
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«Сезон свят – це час, щоб розслабитися і відсвяткувати, проте ми не повинні послаблювати пильність. Святкування може дуже швидко перетворитися на траур, якщо ми не вживатимемо необхідних заходів безпеки», – йдеться у тексті звіту.
ВООЗ рекомендує мешканцям «червоних» зон інфікування утриматися від святкувань, щоб захистити себе та інших. Фахівці наголошують, що це може стати «найкращим подарунком».
Коронавірус у світі: останні дані
Згідно з даними мапи поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса, з початку пандемії у світі, станом на 7:30 12 грудня, інфікувалися вже 71 081 574 людини. При цьому 45 349 922 одужали, а 1 594 777 померли.
Лідерами за кількістю випадків інфікування залишаються США (15 842 789), Індія (9 826 775), Бразилія (6 836 775), Росія (2 574 319), Франція (2 405 210).
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