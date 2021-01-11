Лідерами за кількістю випадків зараження залишаються США та Індія.

У світі коронавірусом COVID-19 заразилося 90 мільйонів 180 тисяч осіб.

Читайте такожУ Лондоні оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірусПро це свідчать дані карти поширення вірусу Університету Джона Хопкінса.

Лідерами за кількістю випадків зараження залишаються США (22,3 млн) і Індія (10,4 млн). Відразу за ними йде Бразилія (8 млн), Росія (3,3 млн) і Великобританія (3 млн).

Випадки зараження зареєстровані в 191 країні. Україна з 1 150 265 хворими знаходиться на сімнадцятому місці.

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Автор: УНІАН