Глава Центру інфекційних та алергічних захворювань США доктор Ентоні Фаучі заявив, що найгірші часи пандемії коронавірусу ще попереду.
Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Голос Америки.
На його думку, новий спалах захворювання COVID-19 очікується після різдвяно-новорічних свят.
"Ми дуже ймовірно можемо очікувати післясвятковий спалах, я маю на увазі Різдво і Новий Рік. З рівнем госпіталізації в 120 тисяч осіб на день, зараз ми дійсно в критичній фазі", - прогнозує він.
Фаучі нагадав, що у святковий період багато громадян проводять час з членами своєї сім'ї, приїжджаючи при цьому за сотні і тисячі кілометрів. І попри прохання медиків і влади залишатися вдома під час свят, до цих рекомендацій прислухаються далеко не всі.
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Відповідаючи на питання, коли у американців з'явиться колективний імунітет до вірусу, лікар сказав, що не скоро.
"Я думаю, що можливо, це відбудеться до середини-кінця наступного літа. Тому я сподіваюся, що до осені ми отримаємо цей необхідний (для колективного імунітету - ред.) відсоток людей", - зазначив Ентоні Фаучі.
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