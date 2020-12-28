У Бельгії Санта-Клаус заразив коронавірусною інфекцією COVID-19 понад сотню пацієнтів будинку для людей похилого віку, 18 з них померли.
Про це повідомляє Daily Mail.
Актор відвідав установу з різдвяними привітаннями, а через три дні після цього отримав позитивний результат на COVID-19.
Після цього виявилося, що в будинку для людей похилого віку заразилися 121 пацієнт і 36 працівників. З них 18 згодом померли.
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В ході розслідування з'ясувалося, що на святковому заході не дотримувалися карантинних обмежень: працівники і пацієнти були без масок, а актори порушували соціальну дистанцію.
Втім, провідні епідеміологи країни впевнені, що одна людина не могла заразити стільки людей за один раз. І всьому виною недотримання правил карантинних обмежень в установі.
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