Новий штам коронавірусу відрізняється від мутацій, які раніше виявили у Великій Британії і ПАР.

Міністерство охорони здоров'я Японії повідомило про виявлення в країні нового варіанту коронавірусу.

Про це в неділю, 10 січня, заявив керівник відомства Такаджі Вакіта, передає DW.

За даними японського міністра, новий варіант коронавірусу був діагностований у чотирьох осіб, які в'їхали до Японії з Бразилії. Зараження виявили 2 січня під час проходження тестів на наявність коронавірусу в одному з аеропортів Японії.

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Також він розповів, що цей штам коронавірусу відрізняється від мутацій, які раніше виявили у Великій Британії і ПАР. І будь-яких доказів, що новий штам є більш заразним, також немає.

Особи, у яких виявили цей варіант коронавірусу, поки знаходяться на карантині. У чоловіка, який старше 40 років, виникли проблеми з органами дихання, двоє інших пасажирів страждали від таких симптомів, як головний біль і висока температура тіла, ще одна дівчина – не мала симптомів.

Всі четверо до прибуття в Японію перебували в регіоні бразильської частини басейну річки Амазонка.

Коронавірус: важливо знати кожному

Новий штам коронавірусу з Британії:

В грудні у Британії виявили новий штам коронавірусу і у зв'язку з цим в Лондоні і на південному сході Англії ввели жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Багато країн припинили з Великою Британією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великобританії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

Вчені з Великобританії прогнозують, що новий штам коронавірус, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.

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Автор: Денис Прядко