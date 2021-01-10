Міністерство охорони здоров'я Японії повідомило про виявлення в країні нового варіанту коронавірусу.
Про це в неділю, 10 січня, заявив керівник відомства Такаджі Вакіта, передає DW.
За даними японського міністра, новий варіант коронавірусу був діагностований у чотирьох осіб, які в'їхали до Японії з Бразилії. Зараження виявили 2 січня під час проходження тестів на наявність коронавірусу в одному з аеропортів Японії.
Читайте такожУ Росії зафіксували перший випадок зараження новим коронавірусом
Також він розповів, що цей штам коронавірусу відрізняється від мутацій, які раніше виявили у Великій Британії і ПАР. І будь-яких доказів, що новий штам є більш заразним, також немає.
Особи, у яких виявили цей варіант коронавірусу, поки знаходяться на карантині. У чоловіка, який старше 40 років, виникли проблеми з органами дихання, двоє інших пасажирів страждали від таких симптомів, як головний біль і висока температура тіла, ще одна дівчина – не мала симптомів.
Всі четверо до прибуття в Японію перебували в регіоні бразильської частини басейну річки Амазонка.
Коронавірус: важливо знати кожному
- Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби
- Чи хворіють діти на коронавірус, які при цьому у них симптоми
- Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі
- Симптом запалення легенів при коронавірусі
- Зник нюх - вірний симптом коронавірусу
Новий штам коронавірусу з Британії:
- В грудні у Британії виявили новий штам коронавірусу і у зв'язку з цим в Лондоні і на південному сході Англії ввели жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.
- Багато країн припинили з Великою Британією авіасполучення.
- У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великобританії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.
- Вчені з Великобританії прогнозують, що новий штам коронавірус, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram